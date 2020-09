Regjeringa set av 158 millionar til billigare SFO for låginntektsfamiliar

innenriks

Pengane skal mellom anna gå til å utvide ordninga med inntektsgradert foreldrebetaling, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagbladet.

Ordninga, der SFO-betalinga kan utgjere maks 6 prosent av inntekta til foreldra, skal utvidast til òg å inkludere tredje og fjerde trinn, ikkje berre dei første to skuleåra, slik det er i dag.

Dessutan blir det sett av pengar som skal gå til gratis SFO for låginntektsfamiliar i utvalde kommunar.

– SFO og Aks har vorte ein viktig arena for integrering. For svært mange barn er det der ein møter vennene sine etter skuletid og deltek på fritidsaktivitetar. Det å ikkje kunne gå på SFO fordi foreldra dine ikkje har råd til å betale, kan vere eit stort tap for det enkelte barnet, seier Melby til avisa.

Regjeringa legg fram forslaget til statsbudsjett for Stortinget 7. oktober.

(©NPK)