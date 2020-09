Oslo Frp til frontalangrep på det største klimagrepet til regjeringa

innenriks

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri nokosinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) då ho la fram planane for Prosjekt «Langskip» måndag.

Men Oslo Frp meiner det er uforsvarleg å bruke 25 milliardar på eit prosjekt der utfallet etter deira meining i beste fall er svært usikkert.

– Vi oppmodar stortingsgruppa til å stemme nei til Prosjekt «Langskip», seier fylkesleiar Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp til NRK.

Blir frakta med skip

Planen er å fange CO2 frå Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn. Derifrå skal flytande CO2 fraktast med skip til ein mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpast gjennom røyr til eit lager under havbotnen på norsk sokkel. Fangstanlegget vil koste staten 3,8 milliardar kroner i investeringar. I tillegg må staten investere 10,4 milliardar kroner i løysinga for transport og lagring.

Regjeringa har òg sagt at dei kan vere med å finansiere eit tilsvarande prosjekt på Klemetsrud i Oslo. Blir dette bygd ut, vil prosjektet få ein total kostnad på 25,1 milliardar kroner, ifølgje anslaget til regjeringa. Det inkluderer ti års drift. Av dette skal staten etter planen dekkje 16,8 milliardar kroner.

– Mykje ugjorde

– Det er forferdeleg mykje ugjort i Noreg der desse pengane ville gitt ei udiskutabel utteljing. Vi kan ikkje sjå at det er sannsynleg at desse 25 milliardane vil gi noka utteljing nokon stad, seier Jacobsen.

Regjeringa Solberg har ikkje fleirtal på Stortinget. Dersom dei skal få vedteke statsbudsjettet for neste år, er dei avhengige av støtte frå eitt eller fleire andre parti. Solberg har flagga at ho først kjem til å søkje støtte hos Frp.

