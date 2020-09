Luftfartstilsynet konkluderer snart – flyselskapa kan bli bøtelagde

innenriks

Luftfartstilsynet signaliserer ifølgje NRK at dei nærmar seg ein konklusjon på om eitt eller fleire flyselskap skal få ein straffereaksjon for å vere for seine med å betale folk tilbake pengar for innstilte flyreiser.

Flyselskapa hadde frist til 10. september med å komme med svar på når folk skal få igjen pengane sine og tilsynet ser alvorleg på at tilbakebetalinga tek så lang tid.

– Luftfartstilsynet har fått fleire forklaringar, og det står att noko møteverksemd med flyselskapa, før vi er klare for å konkludere, seier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim til NRK.

Han seier at når møta er gjennomførte, vil dei sjå på dokumentasjonen som er samla. Deretter vil dei vedta korleis kvart enkelt selskap skal følgjast opp.

Brev frå flyselskapa til Luftfartstilsynet, som NRK har fått innsyn i, viser at Widerøe vil vere i mål med tilbakebetaling i midten av september og Norwegian i oktober. SAS skisserer at dei først kan vere i mål 31. desember. Fristen for tilbakebetaling er eigentleg sju dagar.

(©NPK)