Kong Harald er innlagd med tung pust – ikkje covid-19

Det opplyser Slottet på nettsidene sine fredag formiddag, etter at kong Harald tidlegare fredag vart innlagd på Rikshospitalet.

Kongen, som vart 83 år i februar, vart sjukmeld i samband med innlegginga, og programmet for kongehuset vart raskt reorganiserte.

Fredag formiddag kom beskjeden om årsaka til innlegginga.

– Kongen vart i dag tidleg innlagd på Rikshospitalet. Årsaka var tung pust. Kongen er no til utgreiing. Covid-19 er allereie utelukka, opplyser Slottet.

Sonja på besøk

– Kronprinsregenten leier statsråd i dag, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB.

Kongen må òg overlate den faste audiensen med statsminister Erna Solberg (H) til kronprinsen.

– Eg ønskjer kongen god betring, seier Solberg til NTB.

Kong Harald og dronning Sonja skulle eigentleg vere til stades på Maihaugen i Lillehammer klokka 16 fredag ettermiddag, under markeringa av at Tuengen allé 1b, som er barndomsheimen til dronninga, står ferdigstilt.

– Programmet går som planlagt, med dronninga til stades, seier seniorrådgivar kommunikasjon Erik Haugen hos Fylkesmannen i Innlandet.

Før det oppdraget har dronninga truleg vore på besøk hos kongen, ho køyrde sjølv frå sjukehuset i 10.45-tida fredag i bil.

Sjukmeld i januar

Kongens faste lege held til på Rikshospitalet, og det var òg der han var innlagd sist han var sjukmeld, i januar. Han vart innlagd onsdag 8. januar etter å ha vore svimmel. Det vart ikkje funne alvorleg sjukdom, men han vart sjukmeld i to veker.

Torsdag ettermiddag var kongen til stades på markeringa av sesongslutt for kongeskipet i Oslo, saman med dronninga og kronprinsen. Tidlegare i månaden har han hatt besøk på Slottet av barn frå Blå Kors Barnas Stasjon for å snakke om korleis dei har hatt det i koronatida. Kongeparet var òg gjester då barnebarnet prins Sverre Magnus vart konfirmert i Asker kyrkje laurdag 5. september.

Arbeidsfordeling

I tillegg til sjukmeldinga i januar har kong Harald vore sjukmeld éin gong til det siste året, nokre dagar like før jul i fjor, på grunn av ein virusinfeksjon. Då var det to år sidan førre sjukmelding for kongen.

Kronprins Haakon fungerer som regent og mellombels statsoverhovud når kongen er sjukmeld.

I eit intervju med NTB gjort tidlegare i september kommenterte kronprins Haakon, no 47 år, korleis arbeidsfordelinga i kongefamilien generelt har fungert i koronatida. Dei fleste offisielle oppgåvene fell på han og kong Harald.

– Fram til no synest eg at vi har klart å jobbe ganske fint saman. Eg tenkjer litt som at det er eit team, og at vi fordeler arbeidsoppgåvene litt sånn fortløpande oss imellom for å få best mogleg resultat. Det tenkjer eg vi skal halde fram med å gjere i åra framover òg, sa kronprins Haakon til NTB om arbeidsdynamikken i familien.