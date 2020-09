Kampen mot arbeidslivskriminalitet blir styrkt med 52 millionar

innenriks

38 millionar kroner skal gå til Arbeidstilsynet. Mesteparten for å sikre betre handheving av regelverket for innleige som vart innført for byggjenæringa i år, ifølgje Klassekampen.

14 millionar kroner går til Petroleumstilsynet for å få betre kontroll på arbeidsforholda i offshorebransjen.

– Arbeidslivskriminalitet påfører tilsette, bedrifter og samfunnet alvorlege konsekvensar, til dømes ved å la folk jobbe under uverdige forhold eller ved at seriøse bedrifter som faktisk følgjer reglane, blir utkonkurrerte, seier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ifølgje statsråden tyder rapportane frå etatane på at omfanget av a-krim ikkje lenger aukar.

– Det kan vere indikasjonar på at det kan vere redusert noko, seier han, og varslar fleire tiltak framover.

– Vi sender på høyring eit forslag som inkluderer innføring av straffereglar for lønnstjuveri og skjerpa straffansvar for arbeidslivskriminalitet, seier Isaksen.

Regjeringa vil leggje fram ein ny strategi mot arbeidslivskriminalitet før jul.

