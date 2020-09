Fellingsløyvet for ulv i Agder forlengd på nytt

innenriks

For nesten to veker sidan vart fellingsløyvet utvida til 24. september. No er det forlengd til 1. oktober, opplyser viltforvaltar Per Ketil Omholt ved Fylkesmannen i Agder til Fædrelandsvennen.

Dermed vil fellingsløyvet gjelde for dei same kommunane: Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Kristiansand og Vennesla.

Omholt har tidlegare presisert at det er berre medlemmer av skadefellingsslaget som har høve til å skyte ulven i kommunane der løyvet gjeld. Den vanlege lisensjakta startar først frå 1. desember.

To sauer vart førre helg drepne av ulv i Åseral. Sidan er ytterlegare tre lam funne i Hægebostad. Det er dokumentert at skadane stammar frå ulv, og dette er ein av grunnane til at fellingsløyvet no blir utvida.

(©NPK)