Farevarsel om mykje vind og nedbør i Sør-Noreg – politiet ber båteigarar sikre båtane

innenriks

Vindkasta kan komme opp i 20 meter i sekundet på Austlandet, skriv NRK. I tillegg er det venta mellom 40 og 60 millimeter nedbør på tolv timar. Det blir mest nedbør lokalt i Buskerud og Telemark.

– På grunn av fare for store nedbørsmengder og stiv kuling utover natta, ber vi alle om å merkje uregistrerte farkostar og sørgje for at båt og utstyr er sikra ekstra godt, skriv politiet i Oslo på Twitter.

Også Redningsselskapet ber båteigarar merkje farkostane sine.

– Hovudredningssentralen og redningsskøytene har hatt mange unødvendige leiteaksjonar på grunn av fartøy som ikkje er sikra og merkte, skriv dei på Twitter.

Snø i fjellet

Det er òg sendt ut gult farevarsel om snø over 700–900 meter i Sør-Noreg.

– No er det kanskje ein god del som byrjar haustferien sin i dag, og då er det viktig å vere obs på at det kan leggje seg snø i vegbanen natt til laurdag, som kan liggje der framleis i morgon tidleg, seier statsmeteorolog Rannveig Eikill til NRK.

Også lenger nord i landet er det sendt ut gult farevarsel om snø i høgda.

– Frå natt til laurdag er det venta snøbyer over 400–600 meter i Ofoten og Troms. Laurdag ettermiddag kryp snøgrensa ned til 200–400 meter, før byene gir seg utover kvelden, skriv Meteorologisk institutt på Twitter.

Varmt i vest

Også vinden vil ta seg opp i nord.

– Det vil blåse nordvestleg sterk kuling, og i natt kan det bli liten storm mellom Nordkapp og Vardø. Lågtrykket rasar raskt nordaustover, og vinden minkar allereie i kveld i Nordland og laurdag morgon i Finnmark, skriv Meteorologisk institutt.

– På søndag fører frålandsvinden til opphald og sol i Finnmark og Troms og store delar av Nordland, skriv dei.

Også på Vestlandet er det meldt om godvêr mot slutten av helga og starten av neste veke med opp mot 20 grader søndag og måndag.

