Ap-politikar vil ha svar på korleis Venstre kunne gi pengar til stifting som ikkje var oppretta

innenriks

Ein granskingsrapport, laga på vegner av IMDi, konkluderer med at offentlege middel ikkje har vorte brukt slik dei skal, og stiftinga Født fri kan miste statsstøtta. Funna er lagt fram i ein rapport datert 18. september.

No vil opposisjonen ha svar frå Venstre, som tok initiativ til å støtte Født fri då stiftinga vart danna hausten 2017, skriv Vårt Land.

Under forhandlingane om statsbudsjettet 2018 fekk Venstre innfridd ønsket om å gi pengar til arbeid mot negativ sosial kontroll. Fødd fri vart til for å ta på seg oppgåva, og fekk pengar før stiftinga var registeret i Stiftelsesregisteret.

– Eg set spørsmålsteikn ved om det var ei god vurdering Venstre gjorde den gongen. Eg har aldri høyrt om at ei stortingsgruppe har laga ein interesseorganisasjon nokon gong. Det er svært uvanleg. Særleg når det allereie finst dyktige organisasjonar som jobbar på feltet, seier Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).

I spørsmålet ho leverte til Stortinget 23. september heiter det mellom anna:

– Var det viktigare for regjeringa å opprette stiftinga og ha eigarskap til Født fri, heller enn å få resultat i arbeidet mot sosial kontroll, ser statsråden no i ettertid at det var umusikalsk å krevje pengar til ei stifting som ikkje var oppretta i statsbudsjettet, og kvifor er ikkje misleghaldet teke tak i før no?

Spørsmålet er retta til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

(©NPK)