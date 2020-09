Støre med læreplassgaranti til alle under 30

innenriks

Ap-leiar Jonas Gahr Støre presenterte nyheita frå programarbeidet under eit besøk på Hamar katedralskole i Innlandet torsdag. Programforslaget blir lagt fram fredag.

Ap vil «innføre en læreplassgaranti ved å sikre at alle elever som er kvalifisert, får læreplass gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet».

Læreplassane skal bli fleire ved at det blir stilt krav om at alle kommunar årleg tilbyr minst tre læreplassar per 1.000 innbyggjarar, at det blir stilt strengare krav til talet på læreplassar i statlege verksemder, og at private barnehagar tek inn lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaga.

Ap vil òg ha på plass ei aktivitetsreform for nye mottakarar av arbeidsavklaringspengar eller uføretrygd.

– Vi vil starte med dei unge og rullere inn ordninga. Dei som kan jobbe litt, skal møtast med ei forventning om å delta og ein jobbgaranti som sikrar reell moglegheit til å kombinere trygd og arbeid, skriv programkomiteen.

Innlandet ligg i noregstoppen når det gjeld uførerate, både i heile befolkninga og blant unge.

– Vi har passert 100 milliardar kroner på uførerekninga. Det er eit kronetal som dekkjer over menneske som – veldig mange av dei – kan og vil jobbe. Det er framleis ei stor uløyst oppgåve i det norske samfunnslivet korleis vi klarer å kombinere arbeid og trygd, seier Støre til NTB.

Ap ser for seg at Nav skal ha eit overordna ansvar for å sikre at det finst jobbar som er tilpassa dei som kan jobbe litt, samtidig som kommunane får ei plikt til å sikre at denne gruppa får jobb. Meirkostnadene kommunane får med ordninga, skal dekkjast inn.

(©NPK)