Semje i forhandlingane om flyteriggavtalen

– Vi er fornøgd med å komme i hamn med eit rimeleg godt resultat utan å måtte gå i mekling, seier forbundsleiar Frode Alfheim i Industri Energi i ei pressemelding.

Industri Energi og NR har komme fram til eit resultat som gir eit generelt lønnstillegg for tilsette omfatta av flyteriggavtalen på 1,7 prosent, minimum 13.693 kroner.

Flyteriggavtalen gjeld for flyttbare offshoreinnretningar, og dessutan plattformboring på permanent plasserte innretningar på norsk sokkel. Industri Energi har over 4.500 medlemmer innanfor det såkalla flyteriggområdet, det utgjer to tredelar av alle som jobbar på avtalen.

