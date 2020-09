Noregs Bank held styringsrenta uendra

innenriks

Avgjerda var heilt i tråd med forventningane frå ekspertane.

Noregs Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer no utsiktene og risikobiletet slik at styringsrenta mest sannsynleg bli liggjande på dagens nivå ei god stund framover.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor uvisse om den vidare utviklinga tilseier at renta blir halden i ro til vi ser klare teikn til at forholda i økonomien blir normalisert, seier sentralbanksjef Øystein Olsen i ei pressemelding.

Prognosen for styringsrenta er lite endra frå førre pengepolitiske rapport og inneber nullrente fram til slutten av neste år, før ein renteoppgang vil komme i 2022.

Fryktar oppbremsing

Det var ein samrøystes komité som på rentemøtet på onsdag vedtok å halde styringsrenta uendra.

Komiteen fryktar at den auka spreiinga av koronaviruset kan bremse norsk økonomi, som har hatt ein oppgang gjennom sommaren, og dei understrekar at det vil ta tid før sysselsetjing og produksjon er på same nivå som før pandemien.

Det blir vidare peika på at låge renter bidreg til å bringe produksjon og sysselsetjing tilbake mot meir normale nivå, det reduserer òg faren for arbeidsløysa festar seg på eit høgt nivå. Samtidig kan ein lang periode med låge renter auke faren for at finansielle ubalansar byggjer seg opp.

Som venta

Noregs Bank sette styringsrenta til null prosent for første gong i historia ved rentevedtaket som vart offentleggjord 7. mai.

Analytikarane venta òg på førehand at Noregs Bank ville halde styringsrenta uendra.