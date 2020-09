Konkurransetilsynet varslar bøter på ein halv milliard til fem aktørar i bokmarknaden

innenriks

Den konkurransesensitive informasjonen handlar om at aktørane ifølgje tilsynet har delt framtidige bokprisar og utgivingstidspunkt.

Tilsynet varslar at Bokbasen blir pålagt eit gebyr på 3,89 millionar kroner, Cappelen Damm blir pålagt eit gebyr på 151,9 millionar kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke blir pålagt eit gebyr på 93,4 millionar kroner, Gyldendal blir pålagt eit gebyr på 202,4 millionar kroner og Aschehoug blir pålagt eit gebyr på 50,8 millionar kroner. Morselskapet til forlaga blir haldne solidarisk ansvarlege.

– Vi ser svært alvorleg på denne typen ulovleg samarbeid, noko storleiken på dei varsla gebyra understrekar, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

– Utveksla informasjon via Bokbasen

Han seier at den førebelse vurderinga til tilsynet er at utvekslinga av informasjon er eigna til å avgrense konkurransen ved å gjere det mogleg å koordinere bokprisar, utvalet av bøker og tidspunkt for utgiving til skade for forbrukarane.

Ifølgje tilsynet har informasjonsutvekslinga føregått via bokdatabasen til Bokbasen. Forlaga har kjøpt abonnementet Mentor Forlag frå Bokbasen og har på den måten fått tilgang til å dele informasjon om utgivingane via databasen. Dei fire forlaga har alle eigardel og styrerepresentasjon i Bokbasen.

Ikkje endeleg vedtak

Konkurransetilsynets førebelse vurdering er at Bokbasen har tilrettelagt for informasjonsutvekslinga og dermed delteke i det ulovlege samarbeidet. Konkurransetilsynet legg i varselet om bøtene til grunn at samarbeidet har gått føre seg over fleire år.

– Vurderinga vår er at forlaga systematisk har lagt inn informasjon om eigne utgivingar i databasen, og vore kjent med at andre forlag kunne hente ut denne informasjonen. Informasjonsutveksling som omfattar framtidige prisar er i kjernen av kva som blir sett på som skadeleg for konkurransen, og kan føre til at forbrukarane må betale høgare prisar, seier prosjektleiar Jan Petter Fedje i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understrekar at vurderingane som blir presenterte i varselet er førebelse, og at det ikkje er gjort endeleg vedtak i saka.

Selskapa har frist til 24. november 2020 med å kome med sine merknader til varselet.

