Inga overrasking frå Noregs Bank– held styringsrenta på 0 prosent

innenriks

Sentralbanksjef Øystein Olsen understreka at det framleis er betydeleg uvisse knytt til utviklinga i norsk økonomi då han la fram renteavgjerda torsdag.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor uvisse om den vidare utviklinga tilseier at renta blir halden i ro til vi ser klare teikn til at forholda i økonomien blir normaliserte, seier Olsen.

Medan usikkerheit i økonomien, arbeidsløyse, kronekurs og låge internasjonale renter er moment som trekkjer i retning av uendra rente, kan farten i bustadmarknaden peike i motsett retning.

Aukar anslag for bustadprisvekst

Noregs Bank aukar no anslaga på bustadprisveksten. Banken ventar ein prisvekst på 3,7 prosent i år og 5,2 prosent neste år.

Prisveksten gjennom sommaren har vore høgare enn tidlegare anslått. Låg rente har nok verka inn på bustadmarknaden, og den mellombelse letten i bustadlånsforskrifta like så.

Men auka bruk av heimekontor kan òg ha samanheng med auka betalingsvilje, heiter det i den pengepolitiske rapporten. Samtidig kan den auka arbeidsløysa ha verka mindre dempande på bustadprisveksten enn venta.

– Det kjem av at arbeidsløysa i større grad ramma yrkesgrupper med låg inntekt, og delen som eig bustad er vesentleg lågare blant hushald med låg inntekt enn høgare inntekter, går det fram av rapporten.

Renteoppgang i 2022

Prognosen for styringsrenta er lite endra frå førre pengepolitiske rapport og inneber nullrente fram til slutten av neste år, før ein renteoppgang vil komme i 2022.

Det var ein einstemmig komité som på rentemøtet på onsdag vedtok å halde styringsrenta uendra.

Komiteen fryktar at den auka spreiinga av koronaviruset kan bremse norsk økonomi, som har hatt ein oppgang gjennom sommaren, og dei understrekar at det vil ta tid før sysselsetjing og produksjon er på same nivå som før pandemien.

Det blir vidare peika på at låge renter bidreg til å bringe produksjon og sysselsetjing tilbake mot meir normale nivå, og det reduserer òg faren for at arbeidsløysa festar seg på eit høgt nivå. Samtidig kan ein lang periode med låge renter auke faren for at finansielle ubalansar byggjer seg opp.

Analytikar ventar raskare betring

Det var i mai at Noregs Bank for første gong i historia sette styringsrenta til null prosent. Det var brei forventning blant analytikarar om at nivået ville bli verande uendra etter rentemøtet på onsdag. Vegen vidare er det noko delte meiningar om.

Sjeføkonomi Frank Jullum i Danske Bank erkjenner at det er uvisse tider, men trur likevel at norsk økonomi vil hente seg inn raskare enn det Noregs Bank legg til grunn. Han meiner renteoppgangen kan komme i fjerde kvartal neste år– til liks med prognosen SSB nyleg la fram.

– Vi trur gjeninnhentinga i både norsk og global økonomi utover i 2021 vil bli både raskare og kraftigare enn Noregs Bank legg til grunn i denne rapporten, når ein vaksine gradvis vil redusere uvissa, skriv han i ein kommentar.

Fleire økonomar Dagens Næringsliv har vore i kontakt med, meiner på den andre sida at nullrente vil bli halde fram til 2022. Blant desse er sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets, sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets og sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB Noreg.