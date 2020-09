Camilla Stoltenberg får openheitspris

innenriks

– Ein uredd og tydeleg leiar har gått føre som eit godt eksempel på at offentleg tilsette har særleg ansvar for å delta i samfunnsdebatten med fagkunnskapen sin, skriv juryen i grunngivinga for tildelinga på Norsk Presseforbunds nettsider.

Juryen understrekar at tildelinga skjer i ei tid der tilsette kan finne det vanskeleg å komme med offentlege utsegner som går på tvers av den offisielle haldninga til verksemda.

– Sett utanfrå har både leiaren og andre fagstemmer under pandemien tort å vere opne om usikre haldepunkt og ulike faglege vurderingar, også når desse vurderingane skilde seg frå vala og tilrådingane til regjeringa, står det vidare.

