Bertheussen uforståande til tøyremser med bensinfylte flasker

Bertheussen avviste at ho skulle ha noko å gjere med ei tøyremse med bensinfylte flasker som hang etter bilen hennar ein februarkveld i fjor.

Påtalemakta meiner det var Bertheussen sjølv som festa tøyremsene med fleire flasker som var fylte med bensin, som vart sett hengande etter bilen ho køyrde om kvelden 11. februar 2019.

Då ho torsdag forklarte seg i retten om den spesielle hendinga, hadde ho inga alternativ forklaring på kva som kunne ha skjedd på handleturen denne kvelden. Då statsadvokat Frederik Ranke pressa på for å høyre om ho hadde noka forklaring på bensinsølet som vart funne på terrassen, vart ho ergerleg.

– Det her får du finne ut av, for å vere heilt ærleg, svarte Bertheussen.

– Hadde vi ikkje kamera, og som faktisk verka i denne perioden her? sa ho vidare.

Episoden er det femte punktet i tiltalen om at 55-åringen skal ha prøvd å påverke eller true demokratiet.

Tidshol

Bertheussen var innom fleire stopp på handleturen, men påtalemakta meiner ho har brukt mykje lengre tid enn det som er naturleg på dei to siste strekningane.

Ifølgje påtalemakta er det eit tidshol på til saman nærare 20 minutt som det ikkje finst noka god forklaring på. Dei støttar seg mellom anna på opplysningar frå helseappen i Bertheussens telefon og videoopptak som er sikra undervegs.

Dei sju meter lange tøyremsene med tre flasker på vart oppdaga av politipatruljen som stod utanfor huset i Vækerøveien som ledd i vakthaldet rundt dåverande justisminister Tor Mikkel Wara.

Svara til Bertheussen i retten gjorde det ikkje klarare kva som hadde skjedd. Ho opplyste at ho grudde seg til ein operasjon dagen etter og tenkte mykje på den. Ho skulle òg ha stansa og kasta eit pledd på vegen, men kunne ikkje heilt hugse kvar.

Grudde seg til operasjon

Aktor Frederik Ranke konfronterte henne med at ho stod lenge parkert ved ein 7-Eleven-butikk på Ullern.

– Eg var lenge i mine eigne tankar. Eg grudde meg til dagen etter, svarte Bertheussen, som fortalde at ho hadde sprøyteskrekk.

Frå 7-Eleven-butikken på Ullern og heim til bustaden på Røa var det berre nokre hundre meter, men tiltalte forklarte i retten at ho av gammal vane og utan å tenkje seg om kom i skade for å svinge inn mot Lysejordet skule då ho berre var 200 meter unna.

Ho nekta for at ho hadde gått ut av bilen der, men sa at ho snudde og køyrde vidare heimover.

Utan DNA eller fingeravtrykk

Politibetjent Marte Kinn Dolva sat i politibilen utanfor huset til Wara og Bertheussen då sistnemnde svinga inn i på gardsplassen med det merkelege slepet etter seg.

Ho fortalde retten at ho fann ut at to av vassflaskene var fylte med bensin, medan det truleg hadde gått hol på den tredje, slik at innhaldet hadde runne ut.

Flaskene og stoffet vart undersøkte for DNA og fingeravtrykk, men utan at det vart gjort nokon funn.

Politioverbetjent Snorre Mortensen i Politiets tryggingsteneste (PST) forklarte korleis etterforskarane har gått fram for å avdekkje når tøyremsene kunne ha vorte festa på bilen, og eventuelt korleis det kunne ha skjedd utan at tiltalte kunne ha merka det.

Fredag skal retten stille spørsmål til både Mortensen og Bertheussen om hendinga.

