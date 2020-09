innenriks

Ingen av dei innlagde får respiratorbehandling, ifølgje Helsedirektoratets oversikt over innlagde koronapasientar. Det er over to veker sidan ein koronapasient var innlagd med respiratorbehandling.

16 av pasientane er innlagde ved Helse sør-aust, Helse vest har sju pasientar og éin pasient er innlagd ved Helse Midt-Noreg. Det er ingen pasientar innlagde i Helse nord.

