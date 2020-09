Undersøking: Færre seier dei kjøper svart arbeid

innenriks

92 prosent av dei rundt 2.000 spurde svarer nei på spørsmål om dei har kjøpt svart arbeid dei to siste åra. 6 prosent svarer ja, medan 2 prosent seier at dei ikkje er sikre.

Etter å ha fått opplyst definisjonen på svart arbeid, svarer ein litt høgare del – til saman 8 prosent – ja til at dei har kjøpt svart.

Delen som kjøper svart, har falle klart dei siste åra. Går ein tilbake rundt ti år i tid, til 2009 og 2011, svarte høvesvis 17 og 16 prosent ja.

Det er Opinion som har gjort undersøkinga på oppdrag for Skatteetaten. Den vart lagt fram under eit seminar i regi av Samarbeidet mot svart økonomi, som mellom anna består av Skatteetaten, NHO, LO og KS tysdag.

Motivert av pris

Det er blant dei som har kjøpt vaskehjelp-/reinhaldstenester, at flest oppgir at dei har kjøpt svart (14 prosent). Dette var også i 2018 den tenesta med høgast del svart kjøp, men den gong var delen oppe i 29 prosent.

13 prosent av dei som har kjøpt barnepass, kjøpte dette svart, medan 9 prosent har kjøpt snikkartenester svart.

Delen frisørkundar som kjøper dette svart, er på 3 prosent. Men sidan dette er ei teneste svært mange kjøpar, er det likevel den bransjen som flest kjøpar svart frå.

Dei som har kjøpt svart arbeid, vart òg bede om å oppgi dei viktigaste årsakene til dette. 41 prosent svarte at det var billegast, 32 prosent sa at dei såg på det som ein venneteneste, og 19 prosent svarte at det var enklast.

Elles sa mellom anna 9 prosent at det ikkje var mogleg å få utført arbeidet kvitt, og 8 prosent sa at dei først skjønte at det var svart arbeid då dei skulle betale.

Kjende

I samband med undersøkinga har Opinion òg gjort ein kvalitativ analyse, der 20 personar med variert bakgrunn har forklart seg meir inngåande om kvifor dei valde svart.

Denne gruppa trekte òg fram moglegheita til å spare pengar som ein hovudmotivasjon, og fleire av dei viste òg til at jobben vart utført raskare.

Dei fleste svarte at dei fekk arbeidd utført av folk dei kjende, eller som dei fekk kontakt med via personleg nettverk.

Ubehageleg

Det var òg forskjellar internt i denne gruppa. Nokre av dei følte seg tvungen til å velje svart fordi dei ikkje fann andre til å gjere jobben, og fleire av dei svarte at dei var veldig ukomfortable med det.

Samtidig syntest nokre av dei at det var ubehageleg å krevje at arbeidet vart gjort kvitt, til dømes når dei fekk utført frisørtenester av ein venn.

Ein annan, og dominerande, del av gruppa var dei som gjorde det meir medvite, og som ikkje hadde same moralske kvalar ved det, viste den kvalitative undersøkinga. Desse jakta ofte aktivt den lågaste prisen og meinte i større grad at valet var rettferdiggjort.

– Ikkje interessert

Også den kvantitative undersøkinga, der 2.000 personar er spurde, gir innblikk i korleis haldningane til dei som kjøper svart skil seg ut.

Dei rasjonaliserer mellom anna vala sine ved at dei i større grad enn andre meiner det er akseptert i samfunnet, og at det er ok om det er snakk om jobb i heimen. Dei meiner òg i større grad at firma ikkje er interesserte i å gjere småjobbar i private heim.

– Dei som ikkje kjøper svart, legg større vekt på samfunnsaspektet ved det å betale skattar og avgifter, skriv Opinion i presentasjonen av undersøkinga.

