Tybring-Gjedde fekk mistanke til Bertheussen

innenriks

Ingvil Smines Tybring-Gjedde forklarte at ho hadde undra seg over at Laila Anita Bertheussen verka underleg roleg etter at det brann i bilen til familien.

– Kjensla av at noko ikkje stemde, steig. Ho verka uforstyrra. Kanskje gruppa hadde vorte lurt, men på det personlege planet. Vi tok henne med i gruppa som trøyst, og så var det kanskje berre ein leik, las den tidlegare statssekretæren og statsråden frå eit manuskript.

– Dersom det er tiltalte som har gjort dette, kjenner du deg dolka i ryggen? ville politiadvokat Thomas Blom i Politiets tryggingsteneste (PST) vite etter at ho var ferdig med den frie forklaringa si.

– Ja, det tenkjer eg «goes without saying», svarte ho.

Bekymringsmelding

Tybring-Gjedde gav òg uttrykk for at tiltalte verka meir oppteken av tryggingstiltaka rundt huset enn truslane og hærverket, og at ho meinte det var overvaking. Ho beskreiv òg Bertheussens interesse for teaterstykket «Ways of Seeing» som meir og meir intens.

– Vi meinte at mistanken måtte komme statsministeren for øyret. Vi skulle ikkje avgjere det. Rita Karlsen (dagleg leiar i Human Rights Service (red.mrk.)) foreslo at eg skulle bringe dette vidare som ei bekymringsmelding til statsministeren, sa ho.

Meldinga sende ho via ein departementsråd få dagar før Bertheussen vart arrestert.

Usemje om bilete

Tybring-Gjedde nemnde spesielt bileta av hærverket mot huset og bilen til tiltalte og sambuaren hennar Tor Mikkel Wara i desember 2018. Ho sa at ho tenkte at Bertheussen rei to hestar.

– Eg syntest det var rart at ho ber meg vidaresende bilete som ho allereie hadde sendt til Karlsen. Men eg slo det frå meg og tenkte at ho kanskje berre var litt varm i toppen, sa ho.

Tiltalte, som følgjer saka frå eit anna rom når ho ikkje sjølv skal forklare seg, bad retten om å få kommentere utsegna om bileta.

Bertheussen forklarte at ho ikkje kunne ha sendt dei til Karlsen fordi ho første gong hadde kontakt med henne 18. desember, medan hærverket skjedde 6. desember

– Eg har ikkje sendt noko til henne før det. Eg har sjekka loggar. Det er berre éin måte det biletet kan ha komme til henne på, og det er ikkje via meg, sa tiltalte og forlét rettssalen igjen.

Angreip media

– Pressa har inga interesse av å verne meg som offer. Eg vil derfor heller ikkje i dag konkretisere noko av det eg har vorte utsett for, sa ektemannen til Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

I den frie forklaringa si valde politikaren først å angripe dekkinga til mediekommentatorane, som han omtalte som «eit jammer i eit ekkokammer».

– Eg ønskjer eigentleg ikkje å vere ein del av denne saka. Eg ønskjer eit mindre mediepress på meg, og på politikarar for den saks skuld. Eg skulle aller helst ønskt å ikkje vere her. Eg har ikkje gjort noko gale, sa han i retten.

(©NPK)