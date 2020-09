Støre stiller til attval

innenriks

Sjokkerande er det ikkje.

Men no har Arbeidarpartiets leiar og statsministerkandidat komme med tilbakemeldinga si til nominasjonskomiteen i Oslo.

– Eg har svart at eg stiller meg til disposisjon for Oslo Arbeidarparti, seier Støre til NTB.

Det blir teke for gitt at han vil få 1.-plass på lista. Men Støre sjølv er klar på at formalitetane skal følgjast til punkt og prikke.

– Eg har snakka med leiaren i nominasjonskomiteen, som eg forstår ønske å intervjue kandidatane. Så eg legg til grunn at viss eg er kandidat, så må eg til intervju, seier han.

Støre trona øvst på Oslo Aps stortingsliste også i 2017. I 2013 stod han derimot på 3.-plass bak dåverande leiar Jens Stoltenberg og noverande nestleiar Hadia Tajik.

Lenger ned på lista er det venta at det vil bli kamp om dei sikre plassane i år.

Nominasjonskomiteen blir leidd av Tone Tellevik Dahl, som var byråd i Oslo i åra 2015–2019.

Nominasjonsmøtet blir halde 1. desember, og nominasjonskomiteen må vere klar med innstillinga si seinast 24. november.

