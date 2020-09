Semje i elektrikar-meklinga

innenriks

Rett før klokka tre natt til onsdag vart EL og IT Forbundet og Nelfo samde om lønnsoppgjeret 2020. Dermed vart ein streik i elektrofaga hindra. 5.500 elektrikarar var klare for streik om partane ikkje hadde vorte samde.

– Dette har vore ein lang og vanskeleg forhandlingsprosess, men vi har no eit resultat som vi kan tilrå for medlemmene våre. Vi har fått viktige gjennomslag på alle dei prioriterte områda, seier forhandlingsleiar og leiar i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Oppgjeret er innanfor ramma av frontfaget på 1,7 prosent.

– Eg er glad for at vi vart samde med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjer. Det har vore tøffe forhandlingar der begge partar har måtta gi og ta, seier Ove Guttormsen i Nelfo.

(©NPK)