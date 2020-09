Regjeringa foreslår pakke på 100 millionar til barn og unge med funksjonshemning

innenriks

Kommunal- og moderniseringsministeren seier til kanalen at regjeringa anerkjenner den veldig krevjande situasjonen som mange, særleg barn og unge funksjonshemma, har stått i gjennom koronakrisa.

– Derfor set vi no av 100 millionar kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunane og til dette formålet for å bidra til nødvendig avlastning for pårørande og eit godt tilbod for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemma, seier han.

– Gjer kjempejobb

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) seier at det er viktig at desse familiane no får støtte for å ta igjen noko av det tapte.

– Dette er familiar som gjer ein kjempejobb. Eg meiner òg at dei gjer ein innsats for samfunnet vårt, og plutseleg sat dei med alt i hendene sjølv. Det er ansvaret vårt å bidra, og vi stiller opp med 100 millionar kroner.

Førre veke la Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fram ei undersøking der det kjem fram at dårlegare funksjonalitet og meir angst og depresjon er blant konsekvensane av koronapandemien og smitteverntiltaka for personar med funksjonshemming og kronisk sjuke.

Avhengige av at kommunane følgjer opp

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO seier at denne gruppa no er avhengig av å få tenestetilbodet tilbake. Ho håpar òg at kommunane vil følgje opp regjeringsforslaget til løyving.

– At regjeringa no signaliserer ei forventning og ein intensjon, det er bra. Men vi er smerteleg klar over at eit rammetilskot ikkje nødvendigvis kjem heilt fram. Vi er avhengig av at budsjettprosessane i kommunane faktisk følgjer det opp, og at fylkesmennene følgjer opp kommunane sine, seier ho til TV 2.

