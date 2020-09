innenriks

– Vi gjekk først ut og bad publikum om tips om ein vaksen mann, men justerer no dette. Vi vil på noverande tidspunkt ikkje kommentere kva for ytterlegare beskriving som er gitt av potensiell gjerningsperson. Årsaka til dette er at vi ønskjer mest mogleg upåverka forklaringar frå vitne, seier leiar for personseksjonen i Sørvest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, i ei pressemelding.

(©NPK)