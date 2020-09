Person arrestert etter knivstikking i Grimstad

innenriks

Det opplyste Agder politidistrikt på Twitter klokka 13.30, kort tid etter at dei tvitra at dei ikkje kunne sjå bort frå at personen kunne vere til fare for andre.

Politiet fekk melding om hendinga i Arendalsveien, aust for sentrum av Grimstad, via AMK ved 12.30-tida onsdag ettermiddag, opplyser operasjonsleiar Vidar Arnesen i Agder politidistrikt til NTB.

– Eg veit veldig lite om skadeomfanget. Meldinga til oss gjekk ut på at personen hadde knivskadar i hovud og hals, men det er ikkje stadfesta, seier han.

Den skadde blir teken hand om av helsepersonell.

Hendinga skjedde utandørs.