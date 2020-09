innenriks

– Truleg hendingsgang skal ha vore bruk av traktor på fritida, der traktoren har trilla over personen, skriv Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Dei opplyser at politiet er på staden, og at kriminalteknikarar er kalla ut for å hjelpe til med åstadundersøking.

