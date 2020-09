Handlingsplan: Politiet skal registrere hatkriminalitet mot muslimar

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag handlingsplanen til regjeringa mot diskriminering av og hat mot muslimar.

Så seint som desember i fjor la regjeringa fram ein handlingsplan for å kjempe mot rasisme og diskriminering generelt. Men regjeringa meiner ein òg må sjå på eigne tiltak for å kjempe mot muslimhets.

– Det er eit problem i samfunnet vårt at ulike minoritetar blir utsette for rasisme. Nokre minoritetar er spesielt utsette, mellom anna jødar og muslimar. Vi har allereie ein eigen innsats for å kjempe mot antisemittisme, og no legg vi òg fram ein eigen plan for å kjempe mot diskriminering av og hat mot muslimar, sa Solberg.

Statistikk over hatkriminalitet

Politiet skal særskilt registrere kriminalitet med hatmotiv mot muslimar, foreslår regjeringa. Dette vil gjere det mogleg å utarbeide ein statistikk som viser omfang og fordommar mot muslimar. Det vil òg gi grunnlag for meir kvalitativ kunnskap om kva meldingane består i.

Trus- og livssynssamfunn kan òg søkje om middel for å gjennomføre sikringstiltak via ei nyoppretta tilskotsordning. Det skjer på bakgrunn av PSTs nasjonale trusselvurdering, som viser at trusselen frå høgreekstreme har utvikla seg i negativ retning.

Ønskjer meir kunnskap

Handlingsplanen, som skal gjelde frå 2020 til 2023, går i hovudsak ut på tiltak om å fremje dialog og innhente meir kunnskap. Mellom anna foreslår regjeringa følgjande tiltak:

* Ei ny tilskotsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

* Greie ut ei rettleiarordning for innsikt om muslimsk identitet. Brubrygging og demokratisk medborgarskap er nøkkelord, og dessutan dialog med ungdom.

* Meir kunnskap om diskriminering på ulike arenaene, til dømes i arbeidslivet.

* Dialogmøte mellom politiet og muslimske trussamfunn nasjonalt og på distriktsnivå.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. Utgangspunktet for formidlingsarbeidet er terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Forsvarer islamkritikk

Nyleg kunngjorde Islamsk Råd Noreg at brenning av Koranen ikkje bør vernast av ytringsfridommen. Dette var eitt av innspela rådet hadde til regjeringa i samband med handlingsplanen, men det fekk ikkje gehør hos regjeringa.

Solberg gir uttrykk for bekymring over at hets og sjikane gjer at mange trekker seg frå den offentlege debatten.

I ein kronikk i Vårt Land skriv ho at ordskiftet om rasisme ofte fører til ein debatt om ytringsfridom og om markering med rasistisk bodskap skal forbydast. Samtidig understrekar ho at islamkritikk skal vere lov.

– Ytringsfridommen omfattar òg ytringar som fornærmar, sjokkerer eller støyter. Det er ingen menneskerett å ikkje bli krenkt. Derfor skal islamkritikk forsvarast, men ikkje muslimhat, skriv Solberg i ytringa.

