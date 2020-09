Guldvog klokkeklar om haustferien: – Reis på fjellet eller hytta med godt samvit

innenriks

Neste veke er det haustferie i Agder, Viken og Oslo, og veka etter står resten av landet for tur.

– For dei av dykk som har tenkt å dra på tur i Noreg, er det heilt i orden – reis på fjellet eller hytta med godt samvit, sa helsedirektøren på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag ettermiddag.

– For de av dykk som er heime medan skulen er stengd, er det framleis rom for å finne hyggjelege ting der ikkje mange menneske er samla på same staden, sa han vidare.

Guldvog trekte fram at kommunane no har betre system for testing og smittesporing, og at talet på koronapasientar i sjukehusa framleis er lågt.

– Hytteforbodet i påska, som vi alle hugsar, var ikkje grunngitt i smittevernomsyn, men av omsyn til helseberedskapen i små hyttekommunar, minte han om.

Guldvog peika vidare på at han trur haustferien kan bidra til å redusere kontakthyppigheita mellom folk fordi dei ikkje er på jobb eller skule.

Ber kommunane kjøpe smittevernutstyr

På koronapressekonferansen informerte òg regjeringa om at dei har sendt eit brev til kommunane der dei ber om at dei planlegg kva dei treng av smittevernutstyr, og at dei bestiller nok til at det rekk det første halvåret 2021.

I mars oppretta regjeringa ei felles innkjøpsordning for smittevernutstyr. Ordninga som Helsedirektoratet, Helse sør-aust og Sjukehusinnkjøp fekk raskt på plass, har fungert godt, påpeika helseminister Bent Høie (H), men ved nyttår er det slutt.

– Ved nyttår vender vi tilbake til normale rutinar, der sjukehusa og kommunane står for innkjøpa av smittevernutstyr, sa han.

For å sikre at helsetenestene har det utstyret dei treng i ein kritisk situasjon, blir det nasjonale reservelageret forsterka og gjort om til å bli eit nasjonalt beredskapslager. Lageret skal innehalde utstyr for seks månaders forbruk i kommunane og i sjukehusa.

– Annleisland

Helseministeren gjentok òg at målet til regjeringa er å halde fram gjenopninga av det norske samfunnet så fort smittesituasjonen gjer det mogleg.

Han minte om smittevernråda og trekte fram at ein i fleire land har sett folk protestere mot smittereglar som dei synest er for strenge. Vidare omtalte han Noreg som eit «annleisland», men sa at det ikkje er nokon garanti for at det vil vare.

– Vi er heldige i dette landet. Innbyggjarane har høg tillit til kvarandre og til styresmaktene. Det gjer at dei følgjer råda og reglane som stoppar smitten. Den høge tilliten gir oss superkrefter i kampen mot koronaviruset, sa han.

– Skal denne tilliten halde fram, må folk oppleve at grepa som blir tekne, er gode og nødvendige, sa han vidare.

