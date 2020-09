innenriks

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring stadfestar stenginga overfor Drammens Tidende onsdag.

Frå før var ein tilsette og eitt barn stadfesta smitta. Onsdag vart det klart at ytterlegare eitt barn og tre tilsette har testa positivt.

Barnehagen er stengd for å få betre oversikt over det lokale utbrotet og sørgje for at smittekjeda blir broten, opplyser kommuneoverlegen til avisa.

Alle barn og tilsette er no i karantene. Barnehagen startar tidlegast opp igjen neste måndag.

(©NPK)