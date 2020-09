Ap krev svar frå Solberg om Bertheussen-varsling

innenriks

– Dette er alvorleg. Om dette er sant, har anten Erna Solberg lagt skulda på teateret mot betre vitende, eller så har nokon ikkje gjort jobben sin med å informere. Viss Erna Solberg har visst om bekymringsmeldinga, er det ein skandale, seier kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Arbeidarpartiet til TV 2.

Ho siktar til vitneprovet dåverande beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) gav Oslo tingrett onsdag. Den tidlegare statsråden syntest etter kvart venninna Laila Bertheussen reagerte mistenkjeleg roleg og avdempa på dei påståtte truslane og skadeverket på bilen og bustaden ho delte med sambuaren, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Mistanken vart formidla til departementsråden, som skulle ta meldinga vidare til statsministeren nokre dagar før Bertheussen vart sikta og arrestert, hevda Tybring-Gjedde. Men det gjekk berre eitt døgn frå Solbergs kritikk til PST til arrestasjonen. Statsministeren gjorde då eit poeng ut av at «Ways of Seeing» også ramma «familie og de rundt oss», og at truslar kan opplevast «vanskeligere når det rammer eiendeler og annet. Det tenker jeg faktisk at de som står bak stykket bør tenke over».

– Statsministerens kontor vart varsla på telefon om at Bertheussen var sikta av PST cirka to timar før PST offentleggjorde dette. Elles har Statsministerens kontor ingen ytterlegare kommentarar til den aktuelle rettssaka, skriv statssekretær Rune Alstadsæther i ei tekstmelding til TV 2.

Justisdepartementet vil ikkje kommentere straffesaker som er til behandling.

(©NPK)