147 nye stadfesta koronatilfelle siste døgn

Den siste veka har auken vore på 759 tilfelle, viser tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Vel 972.000 testar for koronavirus var fram til søndag gjennomførte i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

I alt 21 personar fekk måndag behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom, som er to færre enn dagen før. FHI har registrert 267 koronarelaterte dødsfall her i landet sidan mars. FHI understrekar at det ikkje alltid er mogleg å slå fast om dei koronasmitta har døydd av eller med covid-19.

