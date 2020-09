Solberg fryktar svolt og konflikt etter koronaen

innenriks

Dei dystre framtidsutsiktene står i sentrum når Noreg, som påtroppande medlem i Tryggingsrådet, deltek på FNs hovudforsamling denne veka.

– Med koronakrisa står FN overfor si største globale krisa nokosinne, sa Solberg då ho tysdag møtte pressa i forkant av opninga av høgnivåveka, saman med utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

For første gong i FNs 75-årige historie går høgnivåveka av stabelen digitalt, og leiarane i verda glimrar med fråværet sitt i New York. Men også på andre måtar legg koronapandemien eit tungt lokk over forfatninga i verda.

– Ikkje berre helsekrise

– Det som er viktig, er at den krisa vi står oppe i no, ikkje berre blir løyst som ei helsekrise, men som ei global krise som krev ganske mykje anna, seier Solberg.

Ho peikar mellom anna på at 500.000 sjøfolk er stranda rundt om i verda, noko som vil ha effekt på skipstrafikken framover. For matforsyningar og internasjonal handel kan konsekvensane bli store, særleg for fattige land.

Solberg viser òg til at pilene for FNs berekraftsmål no peikar feil veg. Som leiar av pådrivargruppa for berekraftsmåla skal ho leie eitt av dei viktigaste møta denne FN-veka.

– Vi ser at fleire er tilbake i absolutt fattigdom. Vi kan oppleve meir svolt, konflikt og ustabilitet på grunn av det som skjer, fryktar statsministeren.

Vil åtvare

Tidlegare denne månaden åtvara FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock og FNs politiske sjef Rosemary DiCarlo om det same.

Frå FNs talarstol vil Noreg òg åtvare mot å bruke pandemien som unnskyldning for å svekkje menneskerettar og demokratiet.

– Mange statar bruker pandemien medvite til å innskrenke menneskerettane. Vi ser òg at humanitære kriser blir verre og verre i kjølvatnet av pandemien, seier Eriksen Søreide.

Som medlem av FNs tryggingsråd er ein av Noregs prioriteringar å styrkje menneskerettar og internasjonal rettsorden.

– Pandemien har gjort dette til ei viktig kampsak, seier utanriksministeren.

Krise for kvinner

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein peikar på at koronasituasjonen er særleg mørk for jenter. Mellom anna har barneekteskap og tenåringsgraviditetar skote i vêret.

– Dei rapportane vi får no knytt til situasjonen for jenter, er mange gonger verre enn det ein trudde på forsommaren. Det er svært urovekkjande, seier Ulstein.

Solberg meiner koronapandemien er ei krise for likestillinga.

– Jenter blir ramma hardast, både når det gjeld reproduktive rettar, skulegang og vald mot kvinner. Utviklinga har teke eit steg tilbake, slår ho fast.

Utdanningskrise

Ein viktig grunn er at skular har vorte koronastengt verda over.

– Vi står overfor den største forstyrringa av utdanningssystema i verda i moderne tid. Vi veit at skulegang er heilt avgjerande for utvikling, og dette kjem til å gjennomsyre samtalane våre i FN, seier Ulstein.

Han fryktar samtidig at koronapandemien vil overskyggje andre store helseutfordringar, som meslingar, tuberkulose og ikkje minst malaria.

– Det at utdeling av myggnett ikkje har vorte gjennomført som planlagt, vil komme til å ta mange fleire liv, seier utviklingsministeren.

(©NPK)