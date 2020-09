Skulane i Oslo blir rådde til å kutte føring av fråvær

innenriks

I ei melding frå Pål Riis, direktør for vidaregåande skular i Utdanningsetaten til alle vidaregåande skular, heiter det at skulane sjølv er best til å vurdere kor bussavhengige elevane er.

Rådet er likevel klart: Det skal ikkje førast fråvær for dei elevane som er forhindra frå å komme på skulen på grunn av streiken.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), seier dette til Dagsavisen:

– Eg har tillit til at skulane i samråd med Utdanningsetaten finn ut av utfordringar knytt til busstreiken og transport av elevar og tilsette. Det er viktig at etaten no har tett dialog med partane i arbeidslivet, føresette og elevar.

Søndag morgon vart 3.800 bussjåførar i kollektivselskapa Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk tekne ut i streik. Ytterlegare 4.500 bussjåførar står klare til streik frå og med laurdag.

