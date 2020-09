Raja om Født fri: – Kunnskapsdepartementet følgjer opp prosessen vidare

innenriks

Stiftelsen fekk vedteke støtte første gong i 2017, mellom anna med sterk støtte frå Raja.

– Det er viktig å ikkje berre støtte dei politisk og moralsk, men også med pengar, sa Raja den gong.

Måndag kveld varsla derimot Kunnskapsdepartementet at dei stansar støtta til stiftelsen etter ei gransking av Ernst and Young gjennomført på oppdrag for Imdi.

– Det er Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) som også følgjer opp prosessen vidare no. Andre spørsmål må derfor rettast dit, skriv han i ein e-post til NTB tysdag.

