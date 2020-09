innenriks

Regjeringa vil ta ei endeleg avgjerd gjennom veka. Alle endringar vil gjelde frå midnatt, natt til laurdag 26. september, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Island var blant landa som vart oppgraderte til gult nivå førre veke.

FHI tilrår innreisekarantene for personar for dei aktuelle landa og områda.

– Alle desse har hatt stigande smittetal og ligg no over grensa på 20 stadfesta tilfelle per 100.000 innbyggjarar (14 dagars insidens) siste to veker, skriv FHI.

