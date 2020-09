Fødd fri vil gi tilsvar på granskingsrapport 6. oktober

innenriks

– Vi har igangsett advokat, revisor og andre kompetente for å hjelpe oss i å belyse Født blir fridde side av saka, skriv styreleiar i stiftelsen, Jan Sverre Asker, i ei pressemelding tysdag.

Han seier at styret vil nytte seg av tilsvarsfristen 6. oktober.

– Derfor vil eg ikkje kommentere enkeltsaker før tilsvaret vårt finst. Vi er ikkje kjende med at det finst økonomiske misleghald i Født fri, og administrasjonen har tilliten i styret, understrekar Asker.

Granskinga vart utført av Ernst and Young (EY) og førte til at Kunnskapsdepartementet måndag kunngjorde at dei trekkjer all støtte til stiftelsen.

(©NPK)