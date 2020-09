Eigar mistenkjer sabotasje etter dieselutslepp ved fiskebruk i Nordkapp

innenriks

Opp mot 12.000 liter diesel kan ha leke ut, ifølgje NRK. Brannvesenet rykte ut etter at dei fekk melding om lekkasjen i fiskeværet Kamøyvær i Nordkapp tysdag morgon.

Tilsette oppdaga at botnventilen på tanken var skrudd ut.

– Vi veit ikkje om det er innbrot eller sabotasje, men saka er like trist uansett. Vi vil sjølvsagt melde saka. Ein ting er det økonomiske i det, men det er jo miljøkriminalitet at nokon kan gjere noko sånt her, seier Ingar Halland, dagleg leiar på Kamøyvær Fisk AS, til kanalen.

Tanken ligg på land. Den inneheldt 12.000 liter, og tanken var tom då lekkasjen vart oppdaga. Opphavleg var lekkasjen på land, men det var fare for at store mengder diesel ville renne ut i sjøen. Brannvesenet rekvirerte derfor lenser til staden. Kystverket er også på veg for å bidra til å stanse vidare spreiing.

– Det er mykje fjellgrunn i området, så det vil gå ein del ut på sjøen, antakeleg, seier vaktleiar i Kystverket Beredskap Horten, Jan Willie Holbu.

Beredskapen i kommunen og Fylkesmannen er òg varsla. Det er òg Fiskeridirektoratet fordi det ligg oppdrettsanlegg i nærleiken.

