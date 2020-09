Virke: Reiselivet vil miste 2 av 3 omsetningskroner i år

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) har kalla inn til pressekonferanse måndag formiddag der dei førespeglar at det kjem viktige nyheiter for reiselivet. Seinare måndag møter finansminister Jan Tore Sanner (H) pressa for å presentere andre økonomiske tiltak.

Virke forventar at pakken inneheld tiltak som sikrar hjelp og føreseielege vilkår til bransjar som er hardt ramma, som reiseliv, messer, eventar, kultur og servering.

Denne bransjen ventar å miste 2 av 3 omsetningskroner i 2020. Det er svært alvorleg, slår administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke fast.

– Etter ei antydning til betring i sommar er ordrebøkene så godt som tomme for hausten. Medlemmene våre i reiselivet anslår no i september at omsetninga deira for heile året 2020 kjem til å vere under 33 prosent av kva ho var i 2019, seier han.

NHO understrekar samtidig at støtteordningane ikkje må bli for smale. Viss dei blir innretta mot éin bransje, er det risiko for at det ikkje vil nå fram til alle som treng det.

– Vi vil ha generelle ordningar som er tilpassa slik at dei når dei som er hardast ramma, sa administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB søndag.

(©NPK)