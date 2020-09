Vegar, ferjer og Nordlandsbanen stengd av uvêret Sally

innenriks

E6 er stengd ved Storforshei, nord på Helgeland, på grunn av dei store nedbørsmengdene, skriv NRK.

Også Nordlandsbanen er stengd mellom Rognan og Bjerka på grunn av ras, opplyste Bane Nor på Twitter i 17-tida måndag.

– Den førebelse prognosen for opning er 22. september kl. 15, skriv Bane Nor.

Strekninga vart tidlegare på dagen stengd mellom Mo i Rana og Dunderland.

Fleire stader i Nordland er det varsla opptil 100 millimeter nedbør på eitt døgn, og det er sendt ut varsel om flaum og jordskred.

Ei rekkje hurtigbåtar og ferjer er innstilte på grunn av uvêret. Det gjeld mellom anna fem av seks ferjesamband på fylkesveg 17 i Nordland, den såkalla kystriksvegen frå Bodø og sørover.

Måndag ettermiddag vart farevarselet oppgradert til oransje nivå. Det er venta sørvestleg og seinare vestleg storm, med vindkast på 30–35 sekundmeter. Verst vil det gå utover det dei nordlege områda i Salten og dei sørlege delane av Troms.

Eit veldig torevêr i Tromsø-området har ført til straumbrot for 1.097 kundar i kommunen. Ei rekkje trampolinar og andre lause gjenstandar har vorte blåsne ut på vegane.

I tillegg er snøgrensa i Nordland flytta ned til 600 meter. Det betyr at bilistar som skal køyre over Saltfjellet og Beiarfjellet, må bu seg på vintervêr. Førebels er det likevel ingen som kjem over fjellet sørfrå på grunn av den nemnde E6-stenginga.

(©NPK)