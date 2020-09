Uvêret herjar i Nordland – politiet vurderer evakuering i nokre område

innenriks

Det opplyser politiet i Nordland i ei pressemelding måndag kveld.

Politiet opplyser at det er høg vasstand i Ranaelva og at elva stig enno.

– Brannvesenet har evakuert nokre bustader, og politiet er no på staden for å vurdere om det er behov for ytterlegare evakuering, seier stabssjef Bent Are Eilertsen.

Også ved Skonsenghavn i kommunen vurderer politiet evakuering, og ved Saga i Mo i Rana sentrum har eit ras teke med seg jordmassar over vegen. Det er hus i området, men dei som bur her, har evakuert på eige initiativ.

Også ved Nervollen i Vefsn kommune er det stengde vegar og evakuering blir vurdert.

Frå Storfoshei og nordover er tre basestasjonar ute av drift og blir no drivne med aggregat. Dette vil etter kvart føre til at straum- og mobilnetta fell ut, opplyser politiet, som ber folk ta forholdsreglar.

Rana kommune opplyste tidlegare måndag at 1.200 personar i kommunen er isolerte som følgje av uvêret.

