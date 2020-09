Styreleiaren i Født fri er overraska over kutt i statsstøtte

innenriks

Styreleiar Jan Sverre Asker i Født fri seier til NTB at han ikkje har sett granskingsrapporten som har ført til at organisasjonen mistar statsstøtte, og at han dermed heller ikkje vil kommentere funna.

– Rapporten har ikkje komme til administrasjonen eller styret, seier han til NTB.

Asker seier likevel at han er kjend med innhaldet i rapporten etter å ha sett eit tidlegare utkast.

Han er kritisk til at det han kallar sviktande kommunikasjon frå Kunnskapsdepartementet, som han seier ikkje har vore i kontakt med dei.

– Vi er overraska, om ikkje sjokkerte, først og fremst over saksbehandlinga, seier Asker.

