Regjeringa vil gjeninnføre flypassasjeravgifta

innenriks

I samband med koronakrisa har Stortinget vedteke fleire avgiftslettar. Mellom anna har flypassasjeravgifta vore oppheva mellom 1. januar og 31. oktober, og den låge avgiftssatsen for moms, som vanlegvis er på 12 prosent, er sett ned til 6 prosent i perioden mellom 1. april og 31. oktober.

Måndag stadfesta regjeringa at dei ikkje vil forlengje desse tiltaka.

Det får Frps finanspolitikar og stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad til å reagere. Han meiner at flybransjen treng all hjelp ho kan få.

– Brekt rygg

– Bransjen ligg no med nær brekt rygg – alt som kan vere med på å avhjelpe situasjonen ville vore klokt, og ei gjeninnføring av flypassasjeravgifta avhjelper ikkje, seier han.

Han kan heller ikkje forstå kvifor den låge meirverdiavgiftssatsen blir foreslått heva tilbake frå 6 til 12 prosent.

– Den omfattar mellom anna persontransport, overnatting, museum og underhaldningsparkar. Dette er òg ein bransje som slit, og det blir sjølvsagt ikkje enklare med dette, seier han.

Bjørnstad varslar kamp om skatte- og avgiftslettar når den siste krisepakken til regjeringa skal behandlast i Stortinget og i forhandlingane om statsbudsjettet.

– Lite målretta

I forslaget til krisepakke, som vart lagt fram måndag, påpeikar regjeringa at utfordringane i flyselskapa i hovudsak kjem av manglande inntekter og svak likviditet.

– Å oppheve avgifta i ytterlegare ein periode vil vere eit lite målretta tiltak for å avhjelpe vanskane til flyselskapa. Avgifta blir betalt per passasjer som flyg, skriv regjeringa.

Når det gjeld kuttet i den låge meirverdisatsen, skriv regjeringa at også den er lite målretta for å støtte verksemder med økonomiske problem på grunn av koronapandemien. Den låge satsen gjeld for persontransport, overnatting, allmennkringkasting, tilgjenge til kino, museum, underhaldningsparkar og store idrettsarrangement.

(©NPK)