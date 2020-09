Livssynssamfunn vil nekte statsstøtte til trussamfunn som truar med helvete

innenriks

Det er i eit høyringssvar til ny trussamfunnslov livssynssamfunnet Holistisk forbund foreslår at lova skal presisere at det å true med helvete og fortaping skal kunne føre til tap av statsstøtte.

Holistisk forbund er nært knytt til alternativrørsla, og mange av medlemmene har ei tilknyting til alternativ åndelegheit og terapi, skriv Vårt Land.

– Viss vi formidlar til barn at Gud kanskje ikkje er glad i dei uansett, så skaper det angst. Barn skal få sleppe den angsten, seier Jostein Odland, styremedlem i Holistisk forbund, til avisa.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin, seier han meiner det er «heilt useriøst» å kople statsstøtte til trussamfunn til denne typen reglar.

– Det er ikkje i anda til evangeliet å skremme med helvete eller fortaping, og overfor barn er ikkje dette ein aktuell tematikk, seier han.

– Det blir å innføre statlege rammeverk for kva det er legitimt å tru på. Og korleis ser ein for seg at det skal gjennomførast i praksis? Vi kan ikkje retusjere bort dei stadene i Det nye testamentet som snakkar om at det kjem ein dom, og at den kan ha to utgangar, seier Nordhaug.

