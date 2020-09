Kraftig fall på Oslo Børs – enda ned 3,6 prosent

innenriks

Oslo Børs gjekk rett i raudt då handelen opna måndag morgon. Etter vel ein halvtime hadde hovudindeksen falle 2,1 prosent, og då børsen stengde for dagen, viste hovudindeksen ein nedgang på 3,6 prosent.

Ifølgje E24 har det ikkje vore eit like kraftig fall på Børsen sidan 27. mars.

Fallet kjem etter eit breitt fall på dei europeiske børsane. Også på dei tre hovudindeksane på Wall Street peika pilene nedover ved børsopninga. Det breie børsfallet blir mellom anna sett i samanheng med eit usikkert vekstbilete og med ein stor dokumentlekkasje om at storbankar skal ha vore involverte i mistenkjelege transaksjonar.

Blant dei mest omsette selskapa på Oslo Børs var det hydrogenselskapet NEL som opplevde det tyngste fallet måndag med ein nedgang på 16,11 prosent, som er den verste børsdagen for selskapet sidan juni i 2019. Fallet kom etter at det før opninga vart klart at Nikola-grunnleggjar og styreleiar Trevor Milton er ferdig i selskapet.

På Oslo Børs fall DNB med 4,38 prosent til 128,70 kroner aksjen. Også for Equinor vart det ein raud børsdag med ein nedgang på 3,25 prosent. Raude tal vart det òg for Yara og Storebrand, som hadde fall på høvesvis 2,71 prosent og 4,90 prosent.

Dei største europeiske og asiatiske børsane hadde som nemnt også nedgang måndag. I 17.40-tida hadde Dax 30 i Frankfurt falle 4,28 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London hadde fall på høvesvis 3.66 og 3,51 prosent.

(©NPK)