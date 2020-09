innenriks

– No er vi i ein situasjon med rekordmange arbeidsledige, og då er det smart å leggje til rette for at folk kan bruke perioden utan jobb til å skaffe seg relevant kompetanse som næringslivet har behov for, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

I forslaget til statsbudsjett for neste år blir det lagt opp til at ordninga skal forlengjast til 1. juli 2021.

Ordninga vart innført i april då koronapandemien førte til fleire arbeidsledige og permitterte.

