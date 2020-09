Frp: CCS-prosjekt har stor risiko ved seg

innenriks

Frps energipolitiske talsperson Jon Georg Dale viser til at denne typen prosjekt har stor risiko ved seg.

– Frps stortingsgruppe vil no gå grundig inn i avgjerdsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikkje sløser med pengane til skattebetalarane, seier han til NTB.

Regjeringa varsla måndag at dei vil realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Fortum Oslo Varmes avfallshandteringsanlegg i Oslo må derimot skaffe seg eigenfinansiering frå EU eller andre kjelder for å få støtte.

Både Arbeidarpartiet og SV meiner regjeringa burde gått for full pakke.

– Skuffande at regjeringa ikkje går vidare med fullskala karbonfangst ved avfallsanlegget på Klemetsrud på eigen kjøl, men ber anlegget finne «eigen finansiering» først, skriv Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide på Twitter.

– Vi må satse for fullt på å fange CO2 og lagre han, ikkje halvhjarta slik regjeringa no gjer. SV kjem derfor til å foreslå at begge CO2-fangstanlegga blir bygde, seier SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

(©NPK)