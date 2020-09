Forbod mot private samlingar med fleire enn ti personar i Oslo

innenriks

– Viss talet på smitta held fram med å auke, må vi innføre svært inngripande tiltak, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

På pressekonferansen kom han med kraftige åtvaringar til befolkninga i Oslo om den veksande koronasmitten i byen. Førre veke vart det registrert over 300 smitta i hovudstaden – meir enn 100 fleire enn veka før.

Johansen minte om éinmetersregelen og konsekvensane det får dersom smitten ikkje snart igjen kjem under kontroll.

– Vi må få meteren tilbake i alt vi gjer, sa han.

– Meir enn ein peikefinger

Byrådet forbyr frå og med tysdag samlingar med fleire enn ti personar i private heimar dei neste fjorten dagane, og kommunen vurderer òg eit forbod mot offentlege arrangement på meir enn 50 personar innandørs.

– Dette er meir enn ein peikefinger. Vi kjem med eit forbod. No er det ulovleg å vere fleire enn ti i private samanhengar, slår Johansen fast overfor NTB.

Byrådet kjem med ei sterk generell oppmoding om å bruke munnbind der det er mange menneske, ikkje berre i kollektivtransporten, der kommunen no oppmodar til å bruke munnbind alltid og uansett.

Byrådsleiar Johansen avviser at den nye tilrådinga kjem fordi tilrådingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) om å bruke munnbind i kollektivtrafikken er for utydelege.

– Eg trur at FHI er veldig samde i den tilrådinga som vi kjem med no. Det er sjølvsagt ei grense for kva ein klarer å verne med munnbind, men symbolsk er det òg veldig viktig. Vi må vere årvakne, tenkje på at ein kan smitte andre. Tek du på munnbind, er du òg psykologisk i ein heilt annan situasjon enn viss du ikkje gjer det, seier han.

Raymond Johansen håpar tilrådinga fører til ei endring i bybiletet.

Tilrår registrering på kafear og utestader

Vidare tilrår byrådet i Oslo alle serveringsstader, kjøpesenter og andre publikumsretta tenester om å registrere alle gjester og besøkjande for å gjere smittesporinga meir effektiv.

Ved restauranten Köd i Oslo sentrum vart det kjent at ein servitør var smitta sist laurdag, men restauranten hadde registrert alle gjestene som var til stades den kvelden servitøren jobba, og kunne dermed kontakte dei med oppmoding om å teste seg.

– Med auka smitte må vi sjå svært nøye på dette med smittesporing. At ein blir registrert, vil gjere dette arbeidet lettare, seier Johansen, som presiserer at dette ikkje berre gjeld skjenkjestader.

Byrådet ber om at personvernet blir vareteke, og at opplysningane blir sletta når smittefaren er over.

Kommunen har sendt ut ei tekstmelding til alle som er i byen, med oppmoding om å halde avstand, bruke munnbind og halde seg heime om dei merkar symptom.

