Fleirtal i Raudt seier nei til sluttdato for oljeindustrien

I Raudts stortingsprogram for inneverande periode står det at minst 90 prosent av utvinninga av norsk olje og gass skal stansast innan 2030.

I det nye programutkastet går eit stort fleirtal inn for å stryke formuleringa om ein sluttdato. Ni av elleve av medlemmene i komiteen vil heller slå fast at «Nedtrapping av olje- og gassnæringa skal skje planmessig og demokratisk styrt for å hindre tap av arbeidsplassar», skriv Klassekampen.

– Å programfeste ein sluttdato er ikkje nødvendigvis den riktige strategien for å få med seg industriarbeidarar og det store fleirtalet. Eg har opplevd fleire gonger i diskusjonar med oljearbeidarar at vi ikkje kjem lenger enn til sluttdato. Det er synd for miljøkampen, seier Raudt-nestleiar Marie Sneve Martinussen, som har leidd arbeidet i programkomiteen.

Mindretalet i programkomiteen, som vil behalde sluttdatoen, varslar kampvotering på landsmøtet om saka.

– På landsmøtet i fjor vedtok vi inn i strategien at Raudt skal vere det tydelegaste miljøpartiet på venstresida. Eg meiner at vi ikkje klarer det om vi ikkje set eit måltal for når vi skal no klimamåla våre, seier Mailiss Solheim, leiar av Raudt Bergen.

