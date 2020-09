CO2-reinsing: Berre eitt fangstprosjekt får grønt lys

innenriks

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri nokosinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) då regjeringa la fram forslaget sitt.

Flankert av statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kunne ho sjøsetje prestisjeprosjektet «Langskip» – ei full kjede for fangst, transport og lagring av CO2 i Noreg.

Planen er å fange CO2 frå sementfabrikken til Norcem i Brevik i Porsgrunn kommune. Derfrå skal flytande CO2 fraktast med skip til ein mottaksterminal i Øygarden, for så å bli pumpa gjennom røyr til eit lager under havbotnen på norsk sokkel.

Fangstanlegget åleine vil koste staten 3,8 milliardar kroner i investeringar.

I tillegg må staten investere 10,4 milliardar kroner i løysinga for transport og lagring.

Fortum må vente

På sikt opnar regjeringa òg for å stille med 3 milliardar kroner til CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo.

Men her set regjeringa som vilkår at Fortum må skaffe resten av pengane sjølv.

Det betyr i praksis at Fortum må søkje EUs innovasjonsfond om støtte eller få hjelp av andre aktørar, til dømes Oslo kommune.

CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme meiner løftet frå regjeringa om eit bidrag på 3 milliardar kroner viss resten av finansieringa fell på plass, betyr at Fortum har fått ein reell sjanse til å setje planane ut i livet.

– Den moglegheita skal vi gripe med begge hendene. Vi vil no jobbe vidare for å skaffe den resterande finansieringa, primært frå EU, seier Bjerkås.

Oslos klimamål kan ryke

Men vedtaket om å setje Oslo på vent, skaper òg alvorleg bekymring.

Eit svar frå EU kjem tidlegast til hausten neste år, og det er ikkje gitt at Fortum får ja.

– Utan karbonfangst på Klemetsrud vil ikkje Oslo nå klimamåla, og det vil sjølvsagt òg verke inn på i kva grad Noreg når klimamåla sine, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune.

Ein trist dag for alle som bur i Oslo, meiner partileiar Une Bastholm i MDG.

– Vi må halvere utsleppet i verda dei neste ti åra. Då er det rett og slett ikkje nok med berre eitt CO2-fangstanlegg i Noreg, seier ho.

Frp avmålt

Bastholm varslar at ho no vil kjempe vidare på Stortinget for finansiering av begge dei to anlegga.

Det same varslar Arbeidarpartiet og SV at dei vil gjere.

Energipolitisk talsperson for Framstegspartiet Jon Georg Dale viser for sin del til at denne typen prosjekt har stor risiko ved seg.

Han er avmålt til regjeringsplanen.

– Stortingsgruppa til Frp vil no gå grundig inn i avgjerdsgrunnlaget for å sikre oss at vi ikkje sløser med folks skattepengar, seier Dale til NTB.

Månelanding

Investeringsvedtaket kjem etter ikkje mindre enn 13 år med politisk dragkamp, feilslåtte planar, utgreiingar og utsetjingar.

Det byrja i 2007 då dåverande statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i nyttårstalen lanserte det han kalla «vår månelanding», eit fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Men dette prosjektet krasjlanda i 2013.

Etter at dei borgarlege overtok regjeringsmakta, byrja planlegginga av eit nytt prosjekt der CO2-fangst frå industrien stod i sentrum.

Dersom også Fortum blir bygd ut, vil prosjektet få ein total kostnad på 25,1 milliardar kroner, ifølgje overslaget til regjeringa. Det inkluderer ti års drift.

Av dette skal staten etter planen dekkje 16,8 milliardar kroner.