Børsen opna rett ned – fall 2 prosent på ein halvtime

Nesten alle selskapa på hovudindeksen måtte tole raude tal då handelsveka starta måndag. Berre MPC Conatiner Ships (+5 prosent), Gaming Innovation group (+3,3), XXL (+1,3) og flyselskapet Norwegian (+1,2) hadde ei positiiv utvikling den første halvtimen.

Aller verst gjekk det ut over Nel-aksjen, som i førre veke var blant dei aller mest omsette. Etter ein halvtime hadde verdien til hydrogenselskapet falle heile 11,6 prosent. Nel-aksjen var òg måndag den mest omsette av aksjane på hovudindeksen.

Fallet kjem etter at det før opning på børsen vart klart at Nikola-grunnleggjar og no tidlegare styreleiar Trevor Milton er ferdig i selskapet, melder Dagens Næringsliv. Nikola, som lagar elektriske køyretøy for transportbransjen, har mellom anna vorte skulda for bedrageri. Selskapet har avfeia rykta som upresise og usanne, ifølgje avisa. Nel har ein partnarskapsavtale med Nikola og eig 1,1 millionar aksjar i selskapet.

Av tungvektarane gjekk det verst utover Equinor (-2), DNB (-2,9) og Gjensidige (-2,2).

Nordsjøolja gjekk for drygt 42 dollar fatet på spotmarknaden måndag ettermiddag. Det er rundt 1,6 prosent under siste sluttnotering.

