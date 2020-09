Økokrim i dialog med amerikanske styresmakter etter dokumentlekkasje

innenriks

– Vi prøver å skaffe oss eit bilete av innhaldet i lekkasjane, og vi har teke kontakt med Fincen for å skaffe oss oversikt over kva som ligg i informasjonen som er leken, seier assisterande Økokrim-sjef Hedvig Moe til kanalen.

Ifølgje Økokrim-sjefen er det for tidleg å seie kva den norske etaten kan få frå Fincen som er relevant med tanke på verksemder i Noreg, men at dei ønskjer å få best mogleg oversikt og eit bilete av eventuelle forhold som bør følgjast opp som straffesaker her til lands.

(©NPK)