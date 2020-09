Retten på synfaring til Wara og Bertheussens bustad

innenriks

Alle dei seks dommarane i den omfattande rettssaka mot Bertheussen, tiltalte sjølv med forsvarar og aktoratet skal delta når den romslege einebustaden på Røa i Oslo blir scene for rettsoppgjeret etter dei mange trusselepisodane for snart to år sidan.

Wara og Bertheussen bur framleis i huset.

– Eg skal setje fram noko handsprit, og alle må ta av seg skoa før dei går inn, sa ei smilande Laila Anita Bertheussen like før retten vart heva torsdag.

Viktig med avstand

– Under synfaringa er det viktig at vi går så tett at alle høyrer det som blir sagt, men samtidig held avstand, sa fagdommar Anniken Nygaard Ottesen då avgjerda vart lesen opp i retten.

Stativ for pretzelbaking, pumperom for det tømde badebassenget i kjellaren og åstadene for dei påtalte forholda i tiltalen er kva retten skal får sjå. Statsadvokatane Frederik Ranke og Marit Formo vil leie dommarane gjennom dei ulike delane av tiltalane og forklaringane som er gitt i retten og avhøyret til partane med politiet under etterforskinga.

Av omsyn til privatlivet til Wara og Bertheussen ville bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs ikkje at pressa skulle få vere med inn i bustaden under synfaringa. Torsdag avgjorde dommar Yngvil Thue at det i staden skal gjerast lydopptak av rettsmøtet, som blir tilgjengeleg for media etter at synfaringa er avslutta.

Sentralt hus

Huset i Vækerøveien var åstaden for dei fleste av dei påtalte forholda mot Laila Anita Bertheussen og såleis heilt sentralt i straffesaka som er reist mot 55-åringen.

Ifølgje aktoratet var det filmopptaka av huset, som vart vist under teaterframsyninga «Ways of Seeing», som var den utløysande årsaka til at Bertheussen skal ha utført dei straffbare handlingane.

Torsdag fekk retten høyre tidlegare justisminister Tor Mikkel Waras vitnemål. Han er både det største offeret i saka, samtidig som han er pårørande til den tiltalte. Under forklaringa støtta han Bertheussen utan atterhald og kritiserte PST for etterforskinga deira av saka.

